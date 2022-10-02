Amatör Spor Haftası programı belli oldu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin programını açıkladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tertip Komitesi başkanlığında, 3-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Amatör Spor Haftası etkinliklerinin planlama çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından hafta boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklerin programı belirlendi. Programa göre 3-9 Ekim tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen atıcılık, masa tenisi, tekvando, eskrim, basketbol, judo, güreş, voleybol ve futbol müsabakaları düzenlenecek. Program çerçevesinde Anadolu Üniversitesi’nde ayak tenisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde ise futsal müsabakalarının yanı sıra, Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından halat çekme, çuval yarışı, kaşık ile yumurta, halka geçirme etkinlikleri düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü programına göre, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde 5 Ekim günü Dede Korkut Parkı’nda tören düzenlenecek. Kortejle başlayacak olan tören çeşitli gösteriler ve etkinliklerle devam edecek. Amatör Spor Haftası çerçevesinde Dede Korkut Parkı’nda stantlar açılacak.