Amatör Spor Haftası etkinliklerinin programları görüşüldü

Eskişehir’de 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca yapılacak etkinliklerin programları görüşüldü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tertip Komitesi başkanlığında, 3-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Amatör Spor Haftası etkinliklerinin planlama çalışmaları yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Sağlık İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda sportif faaliyetlerin tabana yayılması, spor kültürünün geniş kitlelere ulaşması için görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantıda, hafta boyunca yapılacak etkinliklerin programları planlandı. Etkinlik programlarının hava şartları da dikkate alınarak birkaç gün içerisinde kesinlik kazandıktan sonra açıklanacağı bildirildi.