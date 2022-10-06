Amatör Spor Haftası etkinlikleri kortej ve branş gösterileriyle devam etti

Eskişehir’de 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası çerçevesinde kortej ve branş gösterileri düzenlendi.

Eskişehir’de 3-9 Ekim arasında gerçekleştirilecek Amatör Spor Haftası etkinlikleri Dede Korkut Parkı’nda düzenlenen kortej ve branş gösterileriyle devam etti. Kortejle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gösterilerle sürdürüldü. Eskrim, karate ve cimnastik gösterileri sonrasında uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara plaket takdim edildi. Program boyunca stantların açık olduğu alan içerisinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlenmesinin ardından program sona erdi. Dede Korkut Parkı Programı’na Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de katıldı.