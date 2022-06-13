Amatör olta balıkçıları sezonu 15 Haziran’da açıyor

İç Anadolu bölgesi iç sularında 15 Haziran 2022 tarihi itibarı ile sazan, kadife, şiraz, yayın ve tatlısu kefali balığı avlanma yasağı sona ermesiyle amatör balıkçılar, oltalarını su ile buluşturacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı amatör amaçlı su ürünleri ve avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereğince, İç Anadolu bölgesi iç sularında 15 Haziran 2022 tarihi itibarı ile sazan, kadife, şiraz, yayın ve tatlısu kefali balığı avlanma yasağı sona eriyor. Geçtiğimiz 2 sene pandemi sebebi ile buruk olarak karşılanan sezon açılışı, bu sene corona virüs (Covit-19) pandeminin bitmesi ile rahat bir nefes alarak açılacak. Sezon açılışını büyük heyecan ile bekleyen tüm olta balıkçıları 15 Haziran Çarşamba günü bitiminde günü oltalarını su ile buluşturacak.

2022 yılında sezon açılışı ile birlikte amatör balıkçılık federasyonları ve bunlara bağlı dernekler birçok ‘Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması’ düzenleyecek. Eskişehir Amatör Oltacıları Ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği, sene başında üyesi olduğu Amatör Olta Balıkçılığı Federasyonu’na bağlı ülke çapındaki yarışmalara Eskişehir’i temsilen sporcular gönderecek.

Açılan sezon ile birlikte avlarda Amatör Balıkçılık Tebliğine belirtilen yasak ve limitlere uyulmasını, yapılan tüm avlarda tüm olta balıkçılarının çevre temizliğini yapmasını ve doğaya zarar vermeden avlarını sonlandırılması federasyon tarafından belirtildi.