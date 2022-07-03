Amatör balıkçılar pazar sabahını Porsuk kenarında geçirdi

Eskişehir’de pazar tatilini değerlendirmek isteyen amatör balıkçılar, oltalarını alarak sabahın erken saatlerinde Porsuk Çayı kenarına geldi.

Eskişehir’in simgelerinden biri olarak bilinen ve kentin farklı noktalarından geçen Porsuk Çayı, amatör balıkçılara ev sahipliği yapıyor. İçerisinde barındırdığı balık çeşitleri nedeniyle tercih edilen Porsuk, pazar tatilini değerlendirmek isteyenlerin ilk durağı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren su kenarına gelen balıkçılar, ‘vira bismillah’ diyerek oltalarını suya bıraktı. Sıcak havanın olumsuz etkisinden korunmak için sabahı tercih ettiklerini belirten amatör balıkçılar, doğayla iç içe vakit geçirerek şehrin stresinden uzaklaştıklarını vurguladılar.