Altyapı ve kanalizasyon çalışması mahalleyi toza boğdu

Eskişehir’de bir mahallede yapılan alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarıyla oluşan toz bulutları ve su kesintileri mahalleliyi mağdur etti.

Çukurhisar Yeni ve Hisar mahallelerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin gerçekleştirdiği alt yapı ve kanalizasyon çalışması sürüyor. Çalışmalarda yollar kum ve toprak içinde kaldığı için sulama yapılmaması nedeniyle geçen büyük araçların ardından toz bulutları oluşuyor. Mahalle halkının durumu yetkililere bildirdiği ve arazöz talep ettikleri, fakat çözüm sağlanamadığı iddia ediliyor. Araçların ardından oluşan toz bulutları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kayıt edildi.

Altyapı ve kanalizasyon çalışmaları esnasında sık sık patlayan su boruları nedeniyle mahalledeki dükkan ve evlerde gün aşırı su kesintisi de yaşandığı öğrenildi.