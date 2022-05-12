Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ‘Alternatif Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı’ konulu kimya projeleri ile Türkiye birincisi oldular.

Okulun 10’ncu sınıf öğrencileri Alperen Karagöz ve 10. Umut Şahan, Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu’nun danışmanlığında hazırlanan ‘Alternatif Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımı’ konulu kimya projeleri ile ulusal düzeyde düzenlenen ‘Ankara Bilim Üniversitesi Türkiye 2’nci Liseler Arası Verimlilik Yarışması’na katıldılar. Proje başvuruları; üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüriler tarafından değerlendirilerek, Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Birincilik Ödülü’ne lâyık görüldü.

Üniversitede; tam eğitim bursu ve para ödülü kazanan öğrencilerle, danışman öğretmenin ödülleri; 19 Mayıs 2022’de Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan ‘4’üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda düzenlenecek törenle verilecek.

Öğretmen ve öğrenciler; Eskişehir’in gurur kaynağı olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.