Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi

Dorsesindeki yükün yüksekliğini hesap etmeden alt geçitten geçmeye çalışan tır sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

Olay dün akşamüzeri meydana geldi. Bursa istikametinden Ankara istikametine doğru giden ve dorsesinde kamyon taşıyan T.B. yönetimindeki 42 YV 130 plakalı tır çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitten yükünün yüksekliği alt geçidin yüksekliğinden 10 santim fazla olması nedeniyle yolda takılı kaldı. Yoğun trafikte ilerleyemeyen ve duraksayan tırı son anda fark eden 26 GS 455 plakalı otomobilin sürücüsü M.U., önce tırın tamponuna sonra ise 26 E 0594 plakalı araca çarptı. Araç içerisinde çocukları ve eşi için oldukça endişelendiği gözlenen M.U., bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Olay sonrası zaman zaman iki taraf sinirlerine bir süre hâkim olamadı. Olayda kimse yara almazken polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kusurlu bulunan tır şoförü T.B.’ye işlem yapıldı. Yol kazaya karışan sürücülerin işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.