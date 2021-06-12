Alpu’dan Kızıl Geyik Üretim İstasyonuna ziyaret

Eskişehir Alpu İlçesi Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, bazı ilçe yetkilileri ve çalışanları ile Kızıl Geyik Üretim İstasyonunu ziyaret etti.

Karaalioğlu’nun önderliğindeki ziyarete, kaymakamlık personeli, Alpu İlçe Jandarma Komutanı Murat Ege ve jandarma personeli ve Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Güray Gün ve müdürlük personeli katıldı. Heyet, önce Çatacık YHGS içerisinde bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Daha sonra DKMP Alpu Şefi Zeki Işın rehberliğinde Alpu ilçesinde bulunan Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) ve bölgede bulunan Kızıl Geyik Üretim İstasyonunu gezen heyet, nesli tükenmekte olan geyik türü hakkında bilgi aldı. Bu sırada kızıl geyikleri yakından gören ve onları ot veren ziyaretçiler, hem hayvanı sevdi hem de bol bol fotoğraf çektirdi.