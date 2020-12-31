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Alpu’da sahte içki operasyonu : 1 gözaltı
Eskişehir’de yeni yıl öncesi polis ekipleri tarafından bir tekel bayii ve bahçe deposunda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.
ESKİŞEHİR 31.12.2020, 15:25
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Eskişehir’de yeni yıl öncesi polis ekipleri tarafından bir tekel bayii ve bahçe deposunda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesinin Bozan mahallesinde sahte alkol üretildiği duyumu alınması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Operasyonda; işletmeciliğini S.A. isimli şahsın yaptığı tekel bayiinde ve şahsın evinin bahçesinde bulunan depoda yapılan aramada çok miktarda sahte içki ile 128 şişe 1 litrelik bandrol ve hologram bulunmayan tarımsal kökenli etil alkol ele geçirildi.Olayla ilgisi bulunan şüpheli S.A. gözaltına alınarak hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şahıs ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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