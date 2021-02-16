Alpu’da orman yatırımları yüzleri güldürüyor

Eskişehir’in tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Alpu ilçesi ormancılık çalışmalarında da başı çekiyor.

96 bin 200 Hektar alan sahip olan ilçede 38 bin 371 hektar ormanlık alan bulunuyor. Bu da ilçenin yüzde 40’nın orman olduğu anlamına geliyor. Dünyaca ünlü Çatacık sarıçam ormanlarının bir bölümü de bu ilçenin sınırları içinde bulunuyor. Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü, Alpu ilçesinde son 20 yılda 20 bin 975 dekar ağaçlandırma çalışması yaptı ve 1 milyon 190 bin fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikim işlerinde çalışan civar mahallelerde yaşayan vatandaşlara ise 7 milyon 910 bin TL gelir aktarıldı. Yayıklı, Taycılar, Özdenk, Alapınar, Çerkezkireç, Arıkaya ve Kozlubel mahallerinde ise gelir getirici tür olarak 200 dekar sahaya 9 bin adet badem fidanı dikildi ve geliri kendilerinin olmak üzere hane başına paylaştırıldı. Yine aynı dönemde 445 bin metreküp orman emvali üretimi yapılmış olup, üretim işçiliği olarak kooperatiflere ve çalışanlarına 21 milyon 500 bin TL ödeme yapıldı.

Orman köylülerini kalkındırmak için verilen ORKÖY kredileri ise tam anlamı ile toplumun en dezavantajlı kesimine adeta can simidi oldu. 2002-2021 yılları arasında orman mahallelerinde yaşayan 359 aileye 4 milyon 887 bin TL tutarında faizsiz ya da çok düşük faizli kredi verildi. Süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı ve güneş enerjisi sistemi ile orman mahallelerinde yaşayan vatandaşların gelirleri arttırılarak ormana olan baskıları azaltıldı.

Alpu ilçesinin 11 mahallesine ise çok amaçlı su tankeri dağıtıldı. Muhtarlara teslim edilen 3 ton kapasiteli su tankerleri, traktörün kuyruk mili ile çalışıyor. Tankerler orman yangınlarından, ev ve ahır yangınlarına, hatta bahçe sulamalarına kadar birçok işte kullanılıyor. Son yirmi yılda kamu kurum ve kuruluşları, hastane, ibadethane ve okul bahçesi ağaçlandırmalarında 6 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu.