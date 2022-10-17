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Alper Potuk’tan Es-es’e 100 bin liralık destek
Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, altyapıdan yetişen Alper Potuk’un kırmızı-siyahlıların ‘www.dosyakapat.com’ internet sitesine 100 bin TL bağışladığını duyurdu.
ESKİŞEHİR 17.10.2022, 16:21
Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, altyapıdan yetişen Alper Potuk’un kırmızı-siyahlıların ‘www.dosyakapat.com’ internet sitesine 100 bin TL bağışladığını duyurdu.
Eskişehirspor altyapısında A takıma yükselen ve daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Alper Potuk, yetiştiği kulübe 100 bin TL bağışladı. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Alper Potuk’un ‘www.dosyakapat.com’ isimli internet sitesine bağışta bulunarak kulübe destek olduğunu duyurdu. Paylaşım taraftardan kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.