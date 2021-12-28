Alkol yapımında kullanılan 400 litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan 400 litre etil alkol ile 32 adet alkol kiti, piyasaya sürülmeden önce ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Kaçak içki yapımında kullanılan etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilere ait iki iş yerinde ve bir soğuk hava deposunda yapılan aramalarda; kaçak içki yapımında kullanılan 400 litre etil alkol ile birlikte 32 adet alkol kiti ele geçirildi.