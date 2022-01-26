Alkol ve alkollü içeceklerle ilgili hizmet içi eğitim çalışması

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, alkol ve alkollü içkilerle ilgili görüş, değerlendirme ve ekspertiz raporu düzenlenmesine yönelik hizmet içi eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, 14 ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüklerinde görevli 31 teknik personel katıldı. Eğitimde konuşan Gıda ve Yem Şube Müdürü Işık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, kaçak alkollerin analiz, ekspertiz ve değerlendirme işlemlerinin daha etkin yürütülmesi için İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların, bundan sonra ilçe müdürlüklerince de yapılacağını ifade etti. Işık, ilçe müdürlüklerinde görevli personelin, verilen bu hizmet içi eğitimle Alkol ve Alkollü İçkiler Kapsamında Mevzuat ile İlgili Ekspertiz ve Değerlendirme Raporu hazırlamakta yetki sahibi olacağını söyledi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevli Tütün Teknolojisi Mühendisi Ferit Sarıyerlioğlu tarafından verilen eğitimde ise görevli personellerin çalışmaları daha etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi amacıyla detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim katılım belgelerinin verilmesiyle birlikte sona erdi.