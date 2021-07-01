Alışveriş merkezinde gezerken aşı yaptırıyorlar

Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi’nde ‘Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ kuruldu.

Yurt genelinde hızlanan aşılama çalışmaları Eskişehir’de de hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında şehrin en işlek alışveriş merkezi olan Espark’ın alt katında ‘Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ kuruldu. Günlük 30 binin üzerinde ziyaretçi ortalamasına ve bin 500 personele sahip olan alışveriş merkezinde uygulanan aşılaman randevuya ihtiyaç olmadan isteyen herkes yararlanabiliyor.

“Vatandaşlar için aşılama merkeziyle imkân sağlamış olduk”

‘Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ ile Eskişehir’de toplumsal bağışıklığa katkı sağlanacağını belirten Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı, “Eskişehir’de ilk defa bir alışveriş merkezinde aşı uygulama noktasını aktif hale getirdik. Salgınla mücadelede aşılamanın önemi hepimizce aşikar. Dolayısıyla bizim de Eskişehir olarak bir an önce toplumsal bağışıklığı kazanmamız adına aşılama hızında ciddi bir ilerleme göstermemiz gerekiyor. Bunun üzerine şehrin merkezinde günde 30 binin üzerinde ziyaretçi ve bin 500 kadar çalışanı olan Espark Alışveriş Merkezi’nde vatandaşlar için aşılama merkeziyle imkân sağlamış olduk. Umuyoruz ki herkes gelir ve aşısını yaptırır. Bir an önce salgınla mücadeleyi kazanırız” ifadelerine yer verdi.

“İnsanların hastaneye gitmeden, toplu alanlarda da bu aşıları olabilmesi gayet iyi bir uygulama”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde doktor olan Ali İğrek, alışveriş yapmak için geldiği Espark’ta aşı merkezini görerek üçüncü doz aşısını olduğunu belirtti. Randevu almadan gezerken aşı olmanın güzel bir uygulama olduğunu belirten İğrek, “Ben Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda doktorum. Espark’a gelmiştim. Aşı uygulandığını gördüm. İlk iki dozumu Sinovac olmuştum. Üçüncü dozumu Biontech oldum. Randevu yaptırmadan aşı oldum. Normal şekilde buradan geçerken randevu almaya uğraşmadan aşımı olmuş oldum. Çok iyi bir düşünce olmuş. İnsanların hastaneye gitmeden, toplu alanlarda da bu aşıları olabilmesi gayet iyi bir uygulama” dedi.

“Aşımızı olduk ve işyerimize gidip çalışmaya devam edeceğiz”

Espark Alışveriş Merkezi’nde eczane işleten Ayça Demiryürek ise aşı yaptırdıktan hemen sonra işine devam edebileceği için memnuniyetini “Espark’ta eczacıyım. Bu uygulamadan dolayı çok mutluyum. Çünkü ayağımıza kadar aşı geldi. Bu büyük bir nimet. Hepimiz ayrı ayrı zamanlarda randevu almıştık. Şimdi buraya gelip hepimiz aşımızı olduk ve işyerimize gidip çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Çok önemli” söyleriyle dile getirdi.

“Bunu yapanlardan düzenleyenlerden Allah razı olsun”

Gezmek için geldiği alışveriş merkezinde üçüncü doz aşını olan Abdullah Özdemir ise şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce 1.ve 2. aşılarımı olmuştum. Bu üçüncüsü oldu. Devletimize ve milletimize çok çok teşekkür ediyorum. Alışveriş merkezinde böyle bir uygulama olması çok mükemmel bir şey. Bunu yapanlardan düzenleyenlerden Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum.”