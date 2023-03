Ali Onur Cerrah’dan TÜFAD’a ziyaret

Eskişehirspor Teknik direktörü Ali Onur Cerrah ve ekibi TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve yönetimini ziyaret etti.

Ali Onur Cerrah ve ekibini karşılayan TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, “Hocamızı burada ağırlamaktan çok memnunuz, alınan sonuçlardan ve başarılardan da memnunuz, başarılı olacaklarına inanıyoruz.” diye konuştu. Ahmet Bingöl’e daveti için teşekkür eden Teknik Direktör Ali Onur Cerrah, ise takıma ilişkin soruları yanıtlayarak şunları söyledi: “Son maçımızda 2-0 güzel bir galibiyet oldu, hafta içi rakibin önceki oyunlarını izleyerek analiz yaptık, ona göre antrenmanlar yaparak oyun opsiyonları denedik. Tufanın attığı gol de bu çalışmanın sonucudur. Mutluyuz inşallah önümüzdeki maça da aynı bütünlüğü göstererek galip etmek istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak onlar da ligde kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklardır.”

Fuat hocamızın da payı var

Eskişehirspor’un bu noktadan çıkabilmesi için bir birliktelik gerektiğine dikkat çeken Cerrah, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kulüp yönetimi, teknik ekip, futbolcular ve Eskişehir’deki spor paydaşlarının birlik ve beraberlik içerisinde olmasıyla birlikte bu süreçten kurtulabiliriz. Biz ilk göreve geldiğimiz de o transfer yasağının kapalı olduğu 4 yıllık sürecin başında da ben vardım. Arada yoktum sadece. Transfer sürecinin açılmasıyla birlikte beklenti çok arttı. İlk maçta alınan mağlubiyet endişeye sebep olmuştu. Orada bir değişim meydana geldi ve bize de bir görev geldi. Ben ekibime çok teşekkür ediyorum. İlk göreve başladığımızda önümüzde iki üç antrenman vardı. Bu kısa sürede ilk Edirne müsabakasını bulup ulaştık ve rakibin analizine göre neler yapabiliriz diye çalıştık ve gece gündüz çalışarak ilk iki haftayı geçirdik. Göreve gelirken kendi iş yoğunluğum çok fazlaydı. Ancak Eskişehirspor bizim kırmızıçizgimiz olduğu için bütün işlerimizi geride bıraktık ve gece gündüz çalıştık. Göreve geldiğimiz günden bugüne camia tarafından bize gösterilen destek bizleri daha da çok motive ettiler. Burada yönetimimizde bizi her platformda lanse ederek ekstra motive ettiler. Sürecin içerisinde en başta Fuat hoca kulübe bizi yönlendiren ve öneren isimdi. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman her yerde lanse etti. Buraya gelmemizde de Fuat Hocamızın büyük payı var. Kendisinin Eskişehirspor sevgisi çok büyük”

Sonuçlar bizi gururlandırıyor

Daha sonra söz alan TÜFAD Başkanı Ahmet Bingöl ise şöyle konuştu:

“Hocamızın hem Eskişehirli olması hem TÜFAD’da Teknik As Başkanlık yapması ve Eskişehirspor’un başında olması ve çıktığı 3 karşılaşmada aldığı sonuçlarla bizleri gururlandırıyor. Her zaman söylediğimiz gibi Eskişehirli teknik adamlara güvenildiğinde neler olabileceğini görebiliyoruz. Bütün teknik adamlara güveniyoruz ama kendi içimizden olması daha güzel oluyor. Çok dibe vurduğumuz zamanlarda sarıldığımız Eskişehirli teknik adamlar oluyor. Ekip olarak biz sonuna kadar size güveniyoruz. Eskişehirli teknik adamlara güveniyoruz. Eskişehirspor her zaman zor şartlarda Eskişehirli hocalarımızı takımın başına getiriyorlar. Başından sonuna kadar Eskişehirli antrenörlere güvenildiğinde neler yapabileceklerini görürüz. Biz hocalarımızın her zaman yanındayız. Eskişehir’in başarı yakalaması tamamen kendi içinden olanlarla yaptığını anlamamız gerekiyor. Kaybettiğimiz değeri kaybettiğimiz yerde aramazsak bulamayız.”