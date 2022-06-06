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AKUT Eskişehir gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir gönüllüleri, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocakır yangın gözetleme kulesinde uygulamalı eğitim aldı.

ESKİŞEHİR 06.06.2022, 09:50
AKUT Eskişehir gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir gönüllüleri, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocakır yangın gözetleme kulesinde uygulamalı eğitim aldı.

Geçtiğimiz aylarda teorik eğitimini başarıyla tamamlayan AKUT Eskişehir ekibi gönüllüleri, uygulama eğitimini de başarı ile tamamladı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocakır yangın gözetleme kulesinde uygulamalı eğitim alan AKUT Eskişehir ekibinin 38 gönüllüsü, muhtemel orman yangınları için hazır olarak bekleyecek. Teorik eğitimin ardından uygulama sürecinin önemine değinen gönüllüler, başarılı bir eğitimi geride bıraktıklarını vurguladılar.

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