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Aksoy ailesinin acı günü
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın sorumlusu olarak görev yapan Serdar Aksoy eşi Figen Aksoy’u (55) kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Aksoy, Pazar akşamı gözlerini hayata yumdu. Figen Aksoy’un naşı Bedrettin Camii’nde ikindi namazına mütakip Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ESKİŞEHİR 24.10.2022, 16:44
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın sorumlusu olarak görev yapan Serdar Aksoy eşi Figen Aksoy’u (55) kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Aksoy, Pazar akşamı gözlerini hayata yumdu. Figen Aksoy’un naşı Bedrettin Camii’nde ikindi namazına mütakip Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze programına Aksoy ailesinin yakınları, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, gazeteciler ve çok sayıda sevenleri katıldı.