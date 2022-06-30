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Bahçeşehir’de 3 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın üst katında bulunan daireye de sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Akrebin soktuğu görevli hastanelik oldu
Eskişehir’de su saati kontrolü yapan bir görevli, akrep sokması sonucu fenalaşarak hastanelik oldu.
ESKİŞEHİR 30.06.2022, 10:00
Eskişehir’de su saati kontrolü yapan bir görevli, akrep sokması sonucu fenalaşarak hastanelik oldu.
Edinilen bilgilere göre, sayaç okuma görevlisi olarak çalışan Suat K., Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi’nde su saatinin bulunduğu demir kapağı açarken akrep soktu. Ardından fenalaşan Suat K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Akrep sokması sonucu zehirlenen Suat K., hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yoğun bakım ünitesinde 24 saat müşahede altında tutulan Suat K., tedavisinin ardından taburcu edildi.