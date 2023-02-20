Akrabalarının evlerini kundaklayan sanık hakim karşısına çıktı

Eskişehir’de babasının alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı akrabalarına ait 2 evi kundaklayan sanık, mahkemedeki ilk savunmasında, “Motosikletimde bulunan benzini çekip yanımdaki bidona koydum. Sadece biraz yangın çıkarıp onları korkutmak istedim. Evin önündeki koltuğun alev alışı gözümün önünden gitmiyordu” dedi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık İlker K. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya müştekiler Ramazan ve Bekir Karakuş ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından mahkeme heyeti sanığın savunmasını ve müştekilerin beyanlarını dinledi.

"Motosikletimde bulunan benzini çekip yanımdaki bidona koydum"

Mahkemedeki ilk savunmasında olayı anlatarak müştekilerden ve ailelerinden özür dileyen sanık İlker K., “Olay akşamı arkadaşlarla alkol almıştık. Babam ve Ramazan’ın arasındaki alacak verecek tartışması ve hakaretler aklıma geldi. Arkadaşımdan beni eve bırakmasını istedim. Ben motosikletimi aldım Fevziçakmak Mahallesi’ne doğru yola çıktım. Mahallenin girişinde aklıma geldi: ‘Bunlar neden babama böyle yaptılar’ diye düşündüm. Motosikletimde bulunan benzini çekip yanımdaki bidona koydum. Gece geç saatlerde önce Bekir’in evine gittim. Sokağın sonunda bir kişiyi görünce korkup oradan ayrıldım. Sonra Ramazan’ın evine gittim. Pencerelerin önüne benzini döktüm ve ateşi yaktım. Alev almaya başladı. Evin karşısındaki parka gittim. Yangının çıkışını ve kendiliğinden sönüşünü gördüm. Büyük bir yangın olmadı. Benim kastım kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi. Sadece biraz yangın çıkarıp onları korkutmak istedim. Ramazan’ın evindeki alev söndükten sonra Bekir amcamın evine doğru tekrar gittim. Evin camının önünde eski bir koltuk vardı. Benzini oraya döküp ateşledim. Koltuk birden alev aldı. Ben de heyecanlanıp motosikletimle hemen kaçtım. Eve geldim, olayı kimseye anlatamadım. Evin önündeki koltuğun alev alışı gözümün önünden gitmiyordu. Sonra alkollü olduğum için sızmışım. Bekir amcamın evinin önündeki koltuğu yakarken de sadece korkutmaya yönelik yangın çıkardım. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim onların canlarına herhangi bir kastım olmadı. Mahkeme huzurunda tüm müştekiler ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Mal zararını da karşılamak isterim” dedi.

“Şikayetçi değilim”

Mahkemede sanıkla aralarında bir husumet bulunmadığını söyleyen müşteki Ramazan Karakuş, “Sanığın babası Mehmet K., bir süre benimle birlikte çalıştı. Motosiklet alışverişi ve kredi kartı ödemesinden kaynaklı, 1 buçuk ay önce Bekir, ben ve Mehmet arasında tartışma yaşanmıştı. Bir arbede meydana geldi ancak şikâyetçi olmadı kimse. Olay sabahı sanık, babasıyla aramızdaki olayı sordu ve ben olayın kapandığını söyledim. Sanıkla aramızda bir tartışma çıkmadı. Sanıkla veya ailesiyle aramızda bir husumet bulunmamaktadır. Sanıktan şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

“Eşim ve kızım gazdan zehirlendiler, 1 gecede beni sokakta bırakacak hale getirdi”

Yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ve şikayetinin sürdüğünü kaydeden müşteki Bekir Karakuş, “Ramazanın evinin yakılışını komşularının kamerasından gördüğümde benim evimi de İlker’in yaktığını anladım. Olay günü komşularımız bizi uyandırdı. Ev yarıya kadar yanmıştı. Eşim ve kızım gazdan zehirlendiler, doğal gaz borusu da yanmıştı. Hastanede yattılar. 1 gecede beni sokakta bırakacak hale getirdi. Evim yıkıldı. Zararım çoktur. Zararım giderilse dahi ben şikâyetimden vazgeçmem. Beni çok zor durumda bıraktı” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi.