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AKM’de “Türk Sanat Müziği Korosu” dinleyicilerle buluştu

Anadolu Üniversitesi’nde Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müzik Topluluğu, “Türk Sanat Müziği Korosu” adlı konser düzenledi.

ESKİŞEHİR 27.05.2022, 14:50
AKM’de “Türk Sanat Müziği Korosu” dinleyicilerle buluştu

Anadolu Üniversitesi’nde Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müzik Topluluğu, “Türk Sanat Müziği Korosu” adlı konser düzenledi.

“Türk Sanat Müziği Korosu” konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi. Konsere Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan İslatince, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Bektaş Tuncer, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konser, müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Şef ve Müzik Yönetmeni Taner Lekesizgöz önderliğinde gerçekleşen konserin repertuvarında “Nihavent Peşrev, Kimseye Etmem Şikâyet, Unutturamaz Seni Hiçbir Şey, Bakmıyor Çeşmi Siyah, Her Şey Bitmiştir Artık, Biraz Kül Biraz Duman, Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Ellerim Böyle Boş Mu Kalacaktı, Sevil Neşelen, Gel Gönlümü, Kapın Her Çalındıkça, Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam, Ne O Bensiz Edebilir, Boş Çerçeve, Elbet Bir Gün, Söyle Naz Mı Bu Kaçış, Yıllar Sonra Rastladım, Oyun Bitti, Sevemez Kimse Seni, Nasıl Geçti Habersiz, Şimdi Uzaklardasın, Yollarına Gül Döktüm, Muhabbet Bağı ve Gözlerin Bir İçim Su” adlı eserler yer aldı.

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