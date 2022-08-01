Akil Gençlerden ‘81 ilde 81 genç milletvekili’ çağrısı

Akil Gençler Platformu olarak gençlerin ülke yönetiminde söz sahibi olmasını savunduklarını ifade eden Genel Başkan Delil Ateş, “İlk defa oy kullanacak yaklaşık 9 milyon genç seçmenin olduğu ülkemiz de 2023 seçimlerinin sonucunu belirleyecek olan kitle genç kitledir. Akil Gençler olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren ülke problemlerinin çözümünde gençlerin de bir sözü olsun şiarıyla hareket ettik. Bugüne kadar da birçok konuda gençliğin düşüncesini özgür bir şekilde ifade ettik. Bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz. 21’inde İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet ile 30’unda Kudüs’ü fetheden Sellahattin Eyyubi’nin torunları olarak 2023 seçimlerinde ‘81 il de 81 genç milletvekili’ diyoruz. Güçlü Türkiye’nin yolu güçlü gençlikten geçiyor. Güçlü Türkiye demek Dünya’da lider ülke demek. Güçlü Gençliğin yolu mecliste temsil etmekten geçer. Akil Gençler olarak 81 ilimizde 81 genç milletvekilini meclise taşımak için vargücümüzle çalışacağız” dedi.