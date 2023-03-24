Akil Gençler Genel Başkanı Ateş: “Kürtler AK Parti’yi desteklemelidir”

HDP’li Ahmet Türk’ün “Kürtlerin iktidara oy verme hakkı yok” sözlerine Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş’ten tepki geldi. Ateş, "Kürtler AK Parti’yi desteklemelidir" dedi.

Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz programında yaptığı konuşmada, terörist başı Abdullah Öcalan’ı özgürleştirme dönemi diyerek Kürtlerin AK Parti’ye oy vermemesi gerektiğini söyleyen HDP’li Ahmet Türk’e bir tepki de Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş’ten geldi. Kendisinin de Kürt olduğunu ifade eden Ateş, “AK Parti döneminde Kürtlerin ülke yönetiminde ne kadar söz sahibi olduğu ortadadır. Kimsenin buna kilit vurmaya hakkı yoktur” dedi.

“Hiç kimsenin Kürtlerin tercihine ipotek koyma hakkı yoktur”

HDP’li Ahmet Türk’ün açıklamalarından sonra Kürtlerin duruma tepki gösterdiğini belirten Ateş, “Hiç kimsenin Kürtlerin siyasi tercihlerine ipotek koyma hakkı yoktur. AK Parti 2002 seçimleriyle beraber her zaman Kürtlerden ciddi anlamda oy almıştır. Hiç kimse Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi Kürtlerin oy tercihleri hakkında konuşmaya yetkili değildir. Ahmet Türk’ün Diyarbakır Nevroz’undaki açıklamaları demokrasi dışında tek tipçi bir açıklamadır” diye konuştu.

Ateş, ’Kürtler neden iktidar partisine oy vermelidir’le ilgili de şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti iktidarıyla beraber inkar ve asimilasyon politikaları tamamen ortadan kalkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da ’Kürt sorunu benim sorunum’ dedikten sonra TRT Şeş’te 24 saat kesintisiz Kürtçe yayın başlamıştır, çocuklarımıza Kürtçe isim koymanın önünde hiçbir engel kalmamıştır. Köylerimizin önündeki tabelalarda artık köyümüzün Kürtçe ismi yazılmıştır. Üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatı bölümleri açılmıştır. Köy yakılmaları son bulduğu gibi yakılan köylere dönüş imkanları sağlanmış ve birçok aile köylerine geri dönmüştür. Mera ve yaylalara çıkış yasağı kaldırılmış ve buralarda hayvancılığın geliştirilmesi için destekler verilmiştir. Kürtçe Kur’an-ı Kerim meali basılıp dağıtılmaya başlandığı gibi bölgede ’Mele’ler (yerel din adamları) devlet tarafından ’din görevlisi’ olarak istihdam edilmiştir.”

“AK Parti’ye en çok da Kürtler oy vermeli”

“AK Parti iktidarında bütün Kürtlerin zihninde karanlık bir yerde bulunan ve Ahmet Türk’ün de içerisinde en ağır koşullarda yattığı Diyarbakır Cezaevi devrim niteliğinde bir kararla Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir” diyerek geçmişi hatırlatan AK Parti Mersin milletvekili aday adayı Ateş, “Böylelikle karanlık bir sayfa kapanmış ve inşallah aydınlık bir sayfanın da yazılmasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İhmal edilen bölgeye üniversiteler, hastaneler, okullar, yollar, barajlar ve havalimanları yapılmıştır. Ekonomi canlanmış ve bölgeye huzur gelmiştir. Bölgede yatırımlar 2002’den beri devam etmektedir. Bu güzel adımların mimarı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kürtler en çok da bu seçimde AK Parti’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemelidir” diye konuştu.