Akil Gençler Başkanı Delil Ateş: "Devlet ve milletimizin elbirliğiyle bu süreci aşacağız”

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle ilgili açıklamada bulunan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, “Enkazdan sonra yeni bir mücadele daha başlıyor. O da yıkılan şehirlerimizi yepyeni bir şekilde oluşturmak ve insanlarımızın evlerine dönmeleri sürecinde en iyi şekilde ağırlamak. Devlet ve milletimizin elbirliğiyle bu süreci aşacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamada bulunan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık, Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ve 10 ilimizde yaklaşık 13,5 milyon nüfusu doğrudan etkileyen depremler yaşadık. Dünyada da asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler bazı şehirlerimizde ağır hasarlara yol açmıştır. Enkaz çalışmalarının sürdüğü şu anlarda inşallah güzel haberler alırız. Depremin olduğu ilk andan itibaren milletimizle gurur duyacağımız bir dayanışma örneği sergilendi. Ülkemizin dört bir tarafında insanlarımız deprem bölgesine yardım konusunda adeta seferber oldular. Herkes elinden geldiği kadar bu felaketin yıkımını azaltmak için karınca misali büyük bir mücadelenin içine girdiler. Kadim Anadolu’nun kardeşçe, yürek yüreğe depreme karşı verdiği mücadele dünyada dayanışmanın en güzel örneği olarak ilk sırada yer alacaktır. Aynı şekilde devletimizin bütün birimleri o günkü hava koşullarının çok kötü olmasına rağmen hızlı bir şekilde harekete geçtiler. AFAD başta olmak üzere devletin bütün kurumları bu büyük felaketin karşısında aktif bir mücadele içerisine girdiler. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini tek tek gezerek, bir yıl içerisinde toparlanma sözü verdi. Bu da tüm ülkemize büyük bir moral ve motivasyon olmuştur. Devlet ve millet dayanışmasıyla inşallah dimdik ayakta duracağız. Gün siyaset günü değil, gün birbirimizin açıklarını arama günü değil. Gün bir ve beraber olma günüdür. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günüdür. Bu konuda herkes sorumluluğu bilincinde hareket edip, buna göre söylem geliştirmelidir. Yasımız varken, enkazımız hala yerdeyken, nefret diliyle konuşmak kabul edilir bir dil değildir. Dezenformasyon haberlerle iç karışıklık çıkarmak ve devletimizi küçük düşürmek için kirli senaryolar planlayanlara karşı da ayrı bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu kaos planlarının içerisinde bulunanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Özellikle yağmacılara karşı OHAL kanunları çerçevesinde cezalar verilmelidir. Enkazdan sonra yeni bir mücadele daha başlıyor. O da yıkılan şehirlerimizi yepyeni bir şekilde oluşturmak ve insanlarımızın evlerine dönmeleri sürecinde en iyi şekilde ağırlamak. Devlet ve milletimizin elbirliğiyle bu süreci aşacağız. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye için mücadele etmekten asla geri durmayacağız. Depremde hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.