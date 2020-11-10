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Akaryakıt istasyonunda Ata’yı andılar

ESKİŞEHİR’DE BULUNAN BİR AKARYAKIT İSTASYONUN ’10 KASIM’ DOLAYISIYLA YAPTIĞI KÖŞEYE GELEN MÜŞTERİLER KARANFİL BIRAKARAK, ATATÜRK’Ü ÖLÜMÜNÜN 82’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANDI.

ESKİŞEHİR 10.11.2020, 17:53
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Akaryakıt istasyonunda Ata’yı andılar

Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonun ’10 Kasım’ dolayısıyla yaptığı köşeye gelen müşteriler karanfil bırakarak, Atatürk’ü ölümünün 82’inci yıl dönümünde yad etti.

Eskişehir’de çevreyolunda bulunan bir akaryakıt istasyonu ’10 Kasım’ nedeniyle Atatürk köşesi oluşturdu. Atatürk köşesini gören müşteriler duruma şaşırırken, işletme tarafından verilen karanfillerle Atatürk’ü andı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’inci ölüm yıl dönümünde bu tür bir etkinlik düzenleyen akaryakıt istasyonu ise gelen müşterilerin olumlu tepkilerini aldı.

Konuyla ilgili konuşan akaryakıt istasyon Müdürü Gönül Ünel, Atatürk’ün ölümünün 82’inci yıl dönümü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Müşterilerle birlikte bir anma gerçekleştirdiklerini kaydeden Ünel, “Gelen müşterilerimiz hazırladığımız köşemize karanfil bırakarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmış oldu. Çok olumlu tepkiler aldık” dedi.
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