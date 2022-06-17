Akademik birim ziyaretleri tamamlandı

Anadolu Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Akademik birim ziyaretleri’ sona erdi.

Toplamda 21 akademik birimle gerçekleştirilen toplantılara, Kalite Koordinatörlüğü’nün yanı sıra Kalite Komisyonu Üyeleri, İstatistiki Bilgiler Birimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve BAUM Performans Yönetim Destek Birimi’nden yetkililer de katıldı. Toplantılarda Kalite Koordinatörlüğü ve Komisyonu Üyeleri tarafından 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilen kalite güvencesi sistemi faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Gerçekleştirilen toplantılarda ayrıca akademik birim yöneticileri ve birim kalite komisyonu üyeleri tarafından Anadolu Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi çerçevesinde birimlerde yürütülen kalite çalışmaları ve karşılaşılan güçlükler, birimler tarafından tespit edilen iyileştirmeye açık alanlar ve iyileştirme önerileri de tartışıldı.

“Güçlü ekibimiz sayesinde tüm planlarımızı hayata geçirdik”

Akademik birim ziyaretleri takviminin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, “Akademik birimlerde yürütülen kalite çalışmalarını anlamlandırabilmemiz açısından birimleri kendi ekosistemlerinde değerlendirme fırsatı bulduğumuz için çok mutlu olduk. Bu ziyaretler bize birimlerimizde kalite kavramının içselleştirilmeye başlandığını ve birçok birimde hem üniversitemizdeki birimlere hem de diğer üniversitelere örnek teşkil edecek çok güzel uygulamalar olduğunu gösterdi. Bu sayede üniversitemizi dünden daha iyi bir seviyeye taşıma konusunda, yıllardır inanarak sürdürdüğümüz kalite çalışmalarının görünür kılınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu süreçte bizlere sürekli destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Resül Usul hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, birim kalite komisyonlarıyla birlikte üç yüz kişilik kocaman bir ekibiz, bu ekip sayesinde tüm planlarımızı hayata geçirebildik. Emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca akademik birim ziyaretlerinde görüşülen konular doğrultusunda iyileştirmeye açık alanlar ve iyileştirme önerileri ile ilgili bir rapor hazırlayacaklarını belirten Prof. Dr. Deniz Taşcı, bu raporun üniversite yönetimine sunulacağını, 2022 yılı Anadolu Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Eylem planının onaylanmasının ardından birimlerle paylaşılacağını ifade etti.