AK Parti’den Büyükşehir Belediyesi’ne trafik sorunu eleştirisi

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, Eskişehir’deki trafik sorununun altını çizerek Büyükşehir Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu.

Eskişehir’de trafiğe nefes aldıracak alternatif yol güzergâhları olduğunu vurgulayan Manas, Seyitgazi yolu üzerindeki Zümrüt Bulvarı’ndan Ihlamurkent Mahallesi dönüşüne konulan Eskişehir Şehir Hastanesi tabelasının, Yaşar Kemal Caddesi’nin tercümanı niteliğinde olduğunu söyledi. Yaşar Kemal Caddesi’nin önemini de belirten Manas, “İl Başkanımız Zihni Çalışkan’ın her fırsatta belirttiği gibi şehrimizde trafiği rahatlatacak birçok güzergâh var ve çözüm mümkün. Seyitgazi Yolu üzerindeki Zümrüt Bulvarı’ndan Ihlamurkent dönüşüne konulan Eskişehir Şehir Hastanesi tabelası tam da bizim defalarca anlattığımız Yaşar Kemal Caddesi’nin tercümanı niteliğinde. Aklın yolu bir ancak ne yazık ki sadece tabela var, icraat yok. Bu tabelayla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kısa ve kolay yoldan gidilebiliyorsa Küçük Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesine (EOSB) de gidilebilir. Gidişi olan yolun aynı istikamette dönüşü de kolay ve mümkündür. Bizlerin ısrarla altını çizdiğimiz alternatif yan yol niteliğindeki Yaşar Kemal Caddesi’nin yapılması görüleceği üzere mümkün. Şehir hastanesine gidilen o yolun paraleli Yaşar Kemal Caddesi’dir ve mutlak suretle açılmalıdır. Eğer bu dediğimiz yapılırsa, şehrin gelişmekte olan bölgeleri; 71 Evler, Emek, Vadişehir ve Ihlamurkent’in güney aksından geçen bu alanda çevre yolu ve Seyitgazi Yolu birbirine bağlanacak. Böylelikle şehrin trafik sıkışıklığına özellikle güney bölümde alternatif bir güzergâh ile hızlı ve etkili çözüm niteliği teşkil eden bir yol kazandırılmış olacak. Bu söylemlerimizin arkasındayız ve hemşehrilerimizin yararına olacak bu icraatın ivedi şekilde gerçekleştirilmesi istiyoruz” ifadelerine yer verdi.