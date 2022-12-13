AK Parti’den Başkan Kurt’a sert eleştiri

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a 2019 Vizyon Projelerini hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu.

Başkan Acar, yaptığı açıklamada, Başkan Kazım Kurt’un 2019 yerel seçimleri öncesinde 2019-2024 Vizyon Projeleri adı altında tam 25 vaatte bulunduğunu hatırlattı. Kendilerinin, bu zamana kadar, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamaları için vermiş olduğu bu 25 vaadi yerine getirmesi gerektiğini sürekli olarak kendisine hatırlattıklarını belirten Acar, "Ama maalesef aradan geçen yaklaşık 4 yıllık zaman bize gösterdi ki 2019-2024 Vizyon Projeleri adlı oy devşirme projesi ekranlarda görüntü, kâğıt üstünde yazı olmaktan öteye gidemedi. Sürekli bahanelerin arkasına sığınmaktan başka bir icraatını göremedik. Kaynak yok diyerek vatandaşlarımıza hizmet etmekten kısarken Özel Kalem Müdürü ve reklamasyon harcamaları için gayet cömert davranarak milyonlarca lirayı deyim yerindeyse har bulup harman savurmaktan hiç kaçınmadı. Evet, milyonlarca lirayı gereksiz harcamalarla heba etti. Boşa harcanan bu paralarla onlarca kreş açılabilirdi, mahallelere kapalı pazar yerleri yapılabilirdi, kentsel dönüşüm için bütçe oluşturulabilirdi. Ama Sayın Kurt tercihini hizmet siyaseti yapmak yerine algı siyaseti yapmaktan yana kullandı. Son 9 yıldır bu zihniyetin yönettiği Odunpazarı ilçemiz geçen bu süre zarfında maalesef bir arpa boyu dahi yol alamadı.” diye ifade etti.