AK Parti’den Başkan Kurt’a kapalı pazar eleştirişi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u mahallelere yapılması gereken kapalı pazar yerleri üzerinden eleştirdi.

Başkan Acar, yaptığı açıklamada, havaların yakın zamanda hem daha da soğuyacağını hem de yağışlar başlayacağını belirtti. Vatandaşların ve pazarcı esnafın pazar çilesinin maalesef bu kışta devam edeceğini anlatan Acar, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un 2019 Yerel Seçimler öncesi vermiş olduğu vaatler arasında mahallelerimize kapalı pazar yerleri yapacağına söz vermişti. Yani; ’Bana oy verirseniz, beni Belediye Başkanı yaparsanız ben de sizlere kapalı pazar yeri yapacağım’ demişti. Vatandaşlarımız kendisine teveccüh gösterdi, ancak Başkan Kurt bu teveccühe maalesef vaatlerini yerine getirmeyerek layık olamadı. Sürekli bahanelerin arkasına sığındı. Yeri geldi ’Engelleniyoruz’ dedi, yeri geldi pandemiyi bahane etti. Ama hiçbir zaman çözüm odaklı olamadı, acil eylem planı hazırlayamadı ve vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulamadı. Biz sürekli vatandaşlarımızın sesi olarak kendisini gerek Belediye Meclis toplantılarında, gerekse sosyal medyadan uyardık, yapması gerekenleri hatırlattık. Vatandaşlarımızın beklentilerini kendisine aktardık. Bütün bu uğraşlarımıza rağmen sırf göz boyamak için yaptığı birkaç kreşten başka kayda değer bir hizmetini maalesef göremedik. Başkan Kurt, pandemi artık bitti, engellenmediğinizi, aksine vatandaşlarımıza hizmet için yapılacak her icraata destek olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı biliyorsunuz. Peki, siz halen daha neyi bekliyorsunuz? 25 vaadinizden kaç tanesini gerçekleştirdiniz? Veya bu vaatlerinizi ne zaman yerine getirmeyi düşünüyorsunuz? 2024 Yerel Seçimleri için mi saklıyorsunuz? ’Bana bir fırsat daha verin bunları yapayım mı’ diyeceksiniz?” diye belirtti.