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Ak Parti’den Başkan Durgut’a ziyaret etti
ESKİŞEHİR AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MUSAB TAYYİB ALTINKAYNAK ÖZKAYNAK, GÜNYÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MENDERES DURGUT' U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
ESKİŞEHİR 28.07.2020, 16:20
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Eskişehir Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut’u makamında ziyaret etti.
Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki heyet, Günyüzü Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Kazım Hisar ev sahipliğinde ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin’i de ziyaret eden Gençlik Kolları Heyeti, Başkan Durgut’u da makamında ziyaret etti.
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