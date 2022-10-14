AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Emre Aydın’dan Tepebaşı Belediyesine yanıt

AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Emre Aydın, Tepebaşı Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi konusunda yaptığı açıklama hakkında, “Maalesef ki belediye makamından yapılan açıklamayı talihsizlik olarak ve üzülerek değerlendirdim” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesinden 2023 yılı mali bütçesi konusunda yapılan açıklamaya karşı AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Emre Aydın’dan cevap geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamayı talihsizlik olarak niteleyen Aydın, “Maalesef ki belediye makamından yapılan açıklamayı talihsizlik olarak ve üzülerek değerlendirdim. Açıklamada, şahsım nezdinde niyet okumalarla kırsal hizmetler müdürlüğünün görevlerine eklemeler yaptığım varsayımıyla ilgili hizmetlerin diğer müdürlüklerce götürüldüğü ve bundan habersiz olduğum belirtilmiştir. Şunu belirtmek isterim ki Tepebaşı Meclisi’nde yaptığım ve basına yansıyan konuşmamda; yol, park ve temizlik gibi diğer müdürlükler alanına giren hizmetler hiçbir şekilde geçmemiştir. Yaptıkları sadece niyet okumaktır. Konuşmamda belirttiğim kırsal bölgelerin bizden hizmet beklediğidir. Kırsalda proje üretmesi gereken, tarım ve hayvancılığı destekleyecek, kent ve kırsal arasındaki eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyo-kültürel farklılıkların dengeye kavuşturulması için çalışacak bir müdürlüğün bütçesinin 2022 yılında 4 milyon lira gerçekleşmesini yeterli görüyorlarsa takdir vatandaşındır. Ayrıca müdürlüklerin bütçe karşılaştırmalarını yüzdeler üzerinden yapmaları bile aslında rakamları telaffuz etmek istemediklerinin bir göstergesidir” dedi.

Açıklamasının devamında bütçe miktarlarına da değinen Aydın, “2023 yılı bütçesinde yer alan; Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi 10 milyon 520 bin lira iken, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi’nin 2 milyon 743 bin lira olması, Basın Yayın Müdürlüğü Bütçesi 17 milyon 179bin lira iken Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bütçesi’nin 13 milyon 775 bin lira olması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçesi’nin ise 16 milyon 774 bin lira olması, Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi 3 milyon 60 bin iken İklim Değişikliği Müdürlüğü Bütçesi’nin 2 milyon 209 bin lira olmasını da vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.