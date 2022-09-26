AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği açılışı

2023’e doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir Programı çerçevesinde AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

14 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Şehir Buluşmaları Eskişehir programının Tepebaşı ayağı; AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Ayhan Salman, MKYK Üyesi Mehmet Ali Zengin, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları, çok sayıda teşkilât mensubu ve vatandaş katıldı.

“Hedef 2023’ diyerek ‘bismillah’ dedik ve başladık”

Çamlıca Mahalle Temsilciliği’nin açılış konuşmasını yapan ve program hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, “2023’e doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir Programı çerçevesinde her ilçemizde programlar yapılmakta. Biz de bu anlamda ‘Hedef 2023’ diyerek, ‘bismillah’ dedik ve başladık. İlk mahalle temsilciliğimizi kısa bir süre önce Sütlüce-Yeşiltepe-Esentepe mahallerimiz için açmıştık. Rabbim nasip etti, bugün de ikinci mahalle temsilciliğimizi Çamlıca mahallemizde açıyoruz. Durmadan yorulmadan AK davamız için çalışan, emek veren teşkilât mensuplarımız ve hemşehrilerimiz ile birlikte ikinci mahalle temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız” diye konuştu.