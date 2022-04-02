AK Parti Odunpazarı Ramazan boyunca 2023 haneyi ziyaret edecek

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Ramazan ayında 2023 hane ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.

Başkan Acar, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Odunpazarı’nda yaşayan vatandaşlarla gönül köprüleri kurmak ve yardımlaşmayı arttırmayı hedeflediklerini kaydederek 2023 haneye ziyaret gerçekleştireceklerini ifade etti. Acar, “Rahmet, bereket, birlik ve beraberlik ayı olan mübarek Ramazan ile yardımlaşma hususu bizler için hep çok kıymetli olmuştur. Yardımlaşmanın bu denli önemli olduğu Ramazan ayında, Odunpazarı’mızda yaşayan hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurmaya devam ederken, Ramazan Bereketi ile de 2023 hanemize 2023 ziyaret gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimizde hem hemşehrilerimizin gönlüne dokunmaya hem de muhabbetlerimiz ile birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemli olduğu bu zamanlarda, aziz milletimizin her kesiminde huzuru ve refahı yine hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Acar, mesajının devamında, “Devletimizin varlığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini daima hissediyor olmak bizlere de güç vermektedir. Bu güç ile birlikte 2023 hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Yardımlaşmanın ve kardeşliğin ayı olan Mübarek Ramazan ayının ülkemize, aziz milletimize ve tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.