AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar’dan Kazım Kurt’un “engelleniyoruz” iddialarına eleştiri

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u, “engelleniyoruz” iddiaları üzerinden sert bir dille eleştirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un “Artık Erenköy, Huzur ve Karapınar’da TOKİ’yi istemiyoruz. Biz de diyoruz ki TOKİ seni oradan kovalayacağız ve oraları biz yapacağız. Mahkeme kararı ile de TOKİ’nin orada yetkisi olmadığı ve yetkinin Belediyede olduğu açıklandı. Bundan sonra TOKİ orada yok. Karapınar’ı, Erenköy’ü biz yapacağız. Projeyi ve planı geçirdik, gerisi çok kolay olacak” sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada eleştiride bulundu.

İlçe Başkanı Acar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt artık iyice köşeye sıkışmış olacak ki son günlerde yaptığı açıklamalarda engellendiği yönünde iddialarda bulunuyor. İddia diyorum çünkü böyle bir şey kesinlikle yok. Kazım Kurt’un 2019 Yerel Seçimler öncesi yaptığı açıklamayı hep birlikte hatırlayalım. ‘Artık Erenköy, Huzur ve Karapınar’da TOKİ’yi istemiyoruz. Biz de diyoruz ki TOKİ seni oradan kovalayacağız ve oraları biz yapacağız. Mahkeme kararı ile de TOKİ’nin orada yetkisi olmadığı ve yetkinin Belediyede olduğu açıklandı. Bundan sonra TOKİ orada yok. Karapınar’ı, Erenköy’ü biz yapacağız. Projeyi ve planı geçirdik, gerisi çok kolay olacak.’ Bu söylemlerin tamamı Kazım Kurt’un ağzından çıkmıştı. Aradan geçen 3 buçuk yıllık zamanda anlamış olduk ki sadece ve sadece seçim yatırımı yapmış. Çünkü o bölgelere tek bir çivi dahi çakılmadı. Şimdi tekrar seçimler yaklaştığı için engellendiğini ve o yüzden bir şey yapamadığını iddia ediyor. Bırakın engellenmeyi biz defalarca kendisine ‘gel beraber TOKİ’ye gidelim, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına hep birlikte elimizi taşın altına koyalım’ dedik. Ama her seferinde çağrılarımıza kulak tıkayarak bahanelere sarılmayı tercih etti. Şimdi soruyorum kendisine. Sayın Kurt, yetki belediyede. Sen de Belediye Başkanısın. Belediye meclis üyesi çoğunluğu da sende ki biz de şu ana kadar vatandaşımızın faydasına olacak her konuda destek olmuşken seni engelleyen nedir? Neden sürekli bu kelimeyi kullanarak vatandaşlarımızın duygularını sömürüyorsun? Bu söylemler üzerinden daha ne kadar siyaset yapacaksın? ‘Yapacağız, edeceğiz’ lafları yerine ne zaman icraata geçeceksin? Engelleme zihniyetinde olan sensin. Mamuca-Vadişehir mevkiinde devam eden konut inşaatını durdurmak için elinden geleni yapıyorsun. Asıl sen gölge etme ve artık verdiğin bir sözü de yerine getir.”