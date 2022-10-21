AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan’dan ESO’ya ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, ESO seçimlerinde güven tazeleyen Celalettin Kesikbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Çalışkan, Eskişehir Sanayi Odası’nın şehir için önemli bir dinamik yapıyı teşkil ettiğini belirtti. Çalışkan, ESO’nun Türkiye ekonomisinde her geçen gün daha da aktif olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde başarılar diledi.

ESO Başkanı Kesikbaş da nazik ziyaretleri için Çalışkan ve beraberindeki il yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemdeki projelerine dair bilgiler verdi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.