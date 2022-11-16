AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Kurtulmuş Eskişehir’e geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bazı programlara katılmak için yarın Eskişehir’e geliyor.

Kurtulmuş, ilk olarak saat 11:00’da AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek basın toplantısına katılacak, ardından saat 14:00’da Osmangazi Üniversitesi’nde “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu konferans verecek. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, son olarak akşam saat 18:30’da bir otelde düzenlenecek AK Parti’nin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.