AK Parti Eskişehir’de 3. Dönem Teşkilat Akademisi programları devam ediyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Teşkilat Akademisi’nde 3. Dönem derslerinin devam ettiğini belirterek, Teşkilat Akademisi Eğitim Programları Eskişehir ayağının “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından organize edilen eğitim programlarının hedefi Türkiye’nin 81 ilindeki teşkilat mensuplarımızın motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak. Eğitim programlarımızda, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, Siyaset Bilimci Yazar Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Gazeteci Mehmet Acet’i şehrimizde misafir edeceğiz. Eğitimcilerimiz birbirinden kıymetli. AK Parti; yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı üzerine yapılıyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı buna yönelik. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda teşkilatımız her daim hazır, heyecanımız daima diri!” dedi.