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AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı’dan ’Hasan Polat Havalimanı’ açıklaması

ESKİŞEHİR (İHA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Hasan Polat Havalimanı’nın durumuyla ilgili, "Henüz havaalanı kapatıldı veya kapatılacak olayına girmeden rasyonel bir şekilde argümanlarımızı ilgili herkesle ve gerekirse Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz” dedi.

ESKİŞEHİR 28.03.2022, 22:22
AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı’dan ’Hasan Polat Havalimanı’ açıklaması

ESKİŞEHİR (İHA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Hasan Polat Havalimanı’nın durumuyla ilgili, "Henüz havaalanı kapatıldı veya kapatılacak olayına girmeden rasyonel bir şekilde argümanlarımızı ilgili herkesle ve gerekirse Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz” dedi.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı binasında gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan katıldı. Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Nabi Avcı, Binali Yıldırım ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşmeleri anlattı. Ulaştırma Bakanı ile yarın bu konu hakkında görüşmelerinin olduğunu, konuyu gerekirse Cumhurbaşkanına taşıyacaklarını belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Hasan Polatkan Havalimanı’nın durumuyla ilgili ilk duyumlar bize ulaştığından itibaren gerek ben, gerek Emine hocam, gerek il başkanımız, gerek MKYK üyemiz Burhan Bey’in bu konularla ilgili girişimlerde bulunduğunu zaten biliyorsunuz. Havalimanıyla ilgili çekincelerimizi Binali Yıldırım’a 1 Mart’ta yapılan İl Danışma Toplantısı’ndan sonra valilikte yapılan toplantıda enine boyuna anlattık. Özellikle Avrupa’dan gelen yolcular ve turizm acentelerinin tercihlerini Hasan Polatkan’dan yana kullandıklarını, çünkü Eskişehir’de ciddi miktarda Emirdağlı nüfusu olduğunu, Avrupa’dan gelenlerin öncelikli olarak Eskişehir’deki havalimanına değil, Eskişehir’e geldiklerini, çünkü Eskişehir’de evleri olduğunu söyledik. Zafer Havalimanı’nda onlar açısından çeşitli ulaşım problemleri var. Eskişehir onlar için daha rahat oluyor. Bir takım yapay girişimlerle Hasan Polatkan’ın yolcusunun Zafer Havalimanı’na aktarılacağı düşüncesinin yanlış olduğunu da aktardık. Bu yolcular Sabiha Gökçen’e iner ve oradan Eskişehir’e gelir. Zafer Havalimanı’nı canlandırmak isterken iki adet atıl durumda havalimanı oluşmasına sebep olma tehlikesi var. Bunun hesabının iyi yapılması gerekiyor. Bunların tamamı 1 Mart’ta Binali Yıldırım’a anlatıldı. 16 Mart’ta AK Parti Genel Merkezi’nde Ulaştırma Bakanı, AK Parti Milletvekilleri ile toplantı yaptı. Oraya katıldım. O toplantıda bakanımıza Eskişehir’in ulaşımla ilgili sorunlarını anlattım. Bizim projelerimizi hızlandırmalarını istedim. Ulaştırma Bakanımız notlarını aldı ve gerekeni yapacağı konusunda bizde kanaat oluştu. Yarın Ulaştırma Bakanımız ile bu konu üzerine bir toplantı yapacağız. Ben, Emine Nur Günay, Harun Karacan, Burhan Sakallı, Metin Nurullah Sazak ile Ulaştırma Bakanımızla toplantıda bunları konuşacağız ve inşallah bir çözüm üreteceğiz. Henüz havaalanı kapatıldı veya kapatılacak olayına girmeden rasyonel bir şekilde argümanlarımızı ilgili herkesle ve gerekirse Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.”

“Kime ne sorulacağına sizler karar verin”

Eskişehir’e yapılacak 45 milyon dolarlık vagon fabrikası ile ilgili tepkilere de değinen Avcı, Hasanbey Mahallesi’ndeki alanın uzun yıllar önce Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendiğini söyledi. Kendileri ile alakalı bir durum olmadığını, Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen alan olduğunu belirten Avcı, “Bölge halkı birinci sınıf tarım arazisi olduğu için tepki gösterdi. Hasanbey Mahallesi’ndeki alanın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yer seçimi 5 Ekim 1993’te yapıldı. Yerin OSB alanı olarak kesinleşmesi 20 Ocak 1994’te kararlaştırılmış. Ortada ne AK Parti, ne Zihni Çalışkan, ne de milletvekilleri olarak bizler yokken zaten kesinleştirilmiş. Bölgenin 1/25000 ölçekli metropolitan nazım imar planları 20 Eylül 2016’da 375 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe girmiş. Uygulama imar planları da 20 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış. Kime ne sorulacağına sizler karar verin. Tarihleri ve muhatapları söyledim” dedi.

“Milyonlarca euro Çekya’ya akıyor”

Eskişehir’de yapılması planlanan URAYSİM projesi hakkında konuşan Zihni Çalışkan ise, şehir için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Milyonlarca euro gelirle birlikte şehrin önünü açmak amacıyla yapılan projeye vatandaş tarafından değil, Büyükşehir ve Alpu belediyelerinin dava açtığını belirten Çalışkan, “URAYSİM projesi için ciddi yatırımlar yapıldı. Alpu tarafında bir kısım idari bina ve test merkezi bulunan bölüm bitti. URAYSİM projesi için 1/25000, 1/5000 ve 1/1000’lik planların hepsi tamamlandı. Rayların döşeneceği alanda Büyükşehir ve Alpu belediyeleri dava açtı. Bunun dışından vatandaşlardan yana bir memnuniyetsizlik ve dava açılması gibi bir durum olmadı. Vatandaşlar kendi rızalarıyla arazilerini bakanlığa devretti. Raylar dağ yamaçlarına yakın yerlere planlandı ve burada testler yapılacak. URAYSİM, bir vizyon projesidir ve geleceğe yönelik bakış açısıdır. Eskişehir hem hızlı tren hem de konvansiyonel hat açısından kesim noktası olmasıyla yatırımcılar için cazibe merkezi. Eskişehir’in bu konuda hem bilgi birikimi hem de işçi altyapısı var. Bu proje kapsamında sadece ray üzerindeki hız testi değil, kapı açılıp kapanması, koltuk dayanıklılığı, tekerleklerin dayanıklılık testi de var. Bu testler sadece ray üzerinde değil, idari bina kısımlarındaki hangarlarda da yapılacak. Bugün itibarıyla birçok kişi ve kurum raylı sistem testlerini Çekya’da yaptırıyor. Yapılan testler için her birinin ürün başına değeri var. Milyonlarca euroluk bir değer, ticari anlamda Çekya’ya akıyor. Bu proje, şehrin önünü açmak, gelişimini sağlamak, istihdamını artırmak, ihracata ve yatırıma katkı sağlamak amacıyla yapıldı. Bunun yapılacağına inanıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla hemşehrilerimizin de buna yönelik çabasının olduğunu düşünüyoruz. Çünkü URAYSİM projesine yönelik hiçbir şahıs tarafından açılan dava yok” ifadelerini kullandı.

Sarıcakaya, Alpu, Mihallıççık ve Seyitgazi yollarının yapımı için çaba gösteriliyor

İlçe karayolları hakkında konuşan Prof. Dr. Emine Nur Günay, Karayolları Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda işleyişin hızlandığını söyledi. Yapılması beklenen birçok yol için “2022’nin sonuna kadar bitmesini bekliyoruz” diyen Günay, şu ifadeleri kullandı:

“En son 12 Ekim’de Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığımız görüşmede Sarıcakaya yolu hızlı şekilde ilerleyecek. İnşallah 2022’nin sonuna doğru baya bitmiş olacak. Hedefimiz tamamen bitirmek. Eskişehir-Alpu yolundaki kamulaştırma çalışmalarının 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi talimatı verilmişti. O çalışmalar hızlandı ve 2022 sonunda Alpu yolunun bitmesini hedefliyoruz. En geç 2023’ün başında bitmesi planlanıyor. Alpu ile Mihallıççık arasındaki yol yatırım programına alındı. 2022 yatırım programında ihalesi yapılacak, projesi hazır. İnşallah çalışmaları başlayacak. Yakından takip ediyoruz. Eskişehir-Seyitgazi, Kırka yolunda 12 Ekim’e kadar herhangi bir şey yapılmamıştı. Sayın genel müdürümüz talimatı verdi ve yılsonuna kadar projelendirmesinin bitmesini ve yatırım programına teklif edilmesini söyledi. Dediğini de yaptı. Projelendirildi, bizimle paylaştı ve Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma Bakanlığına yatırım programına alınmasını teklif ettiler. Şuan Strateji Daire Başkanlığı’nda, oradan da çıkıp Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi’ne gittiğinde 2022 yatırım programına alınması için elimizden geleni göstereceğiz.”

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