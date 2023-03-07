AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları’ndan kandil ikramı

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Teşkilâtı tarafından Berat Kandili dolayısıyla, asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için Alaaddin Camii’nde mevlit okutuldu.

Depremde vefat edenlere duada bulunularak, yaralılara acil şifalar dilenen mevlit programında üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması temenni edildi. Programın ardından AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ile teşkilât mensupları vatandaşlara ikramlarda bulundu.