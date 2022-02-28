AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan: "28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”

Tarihe ’Postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat’ın 25’inci yıldönümünde Eskişehir’de bir program düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "28 Şubat için ‘bin yıl sürecek’ diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız" dedi.

28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Vilayet Meydanı’nda düzenlenen programda AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan basın açıklaması yaptı.

“Kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir”

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, “25’nci yılını geride bırakan ve ’postmodern’ darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat’ta sözde ‘irtica tehdidi’ ile medya, darbeci zihniyete ram olarak ‘Topyekûn Savaş’ manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, "demokrasiye balans ayarı’ denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. ‘Bin yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat Post-Modem darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yanda bırakılmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçilmiştir. Kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek ‘Yeşil sermaye’ adı altında ötekileştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz”

15 Temmuz darbe girişinin de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir sureti olduğunu söyleyen Çalışkan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için ‘bin yıl sürecek’ diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Programa AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkan Vekili Muhammed Ali Alptekin, BBP İl Başkan Yardımcısı Hulisi Koyunlar, BBP Tepebaşı İlçe Başkanı Levent Yurdakul ve partililer katıldı.