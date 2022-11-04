AK Kadınlar Mahmudiye’de saha çalışması yaptı

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Teşkilâtı tarafından Mahmudiye ilçesi ziyaret edilerek bir dizi saha çalışmasında bulunuldu.

Saha çalışmalarına dair bilgi veren İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 2023 hedefleri doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Ünalır, açıklamasında şunları kaydetti:

“’Gücümü kadınlardan alıyorum’ diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için gece gündüz demeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Saha çalışmalarımız çerçevesinde Mahmudiye ilçemizi ziyaret ettik. İlçe Başkanımız Murat Uçarer ve ilçe teşkilâtımız ile birlikte genç kadın kaymakamımız Esra Arıtürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Hayatın her alanında kadınlarımızın olması gurur verici. Akabinde ilçe pazarında vatandaşlarımızla sohbet ederek, esnafımıza hayırlı işler diledik. Sonrasında, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla Çal Mahalle Muhtarımız Mehmet Nuri Cömert’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Gönül seferberliği ile kurduğumuz AK Nokta’da gerçekleştirdiğimiz üye çalışmalarımız ve hane ziyaretlerimizle Mahmudiye programlarımızı tamamladık. AK Kadınlar her daim sahada, hedef 2023!”