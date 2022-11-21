Ailesini görebilmek için akşama kadar karton topluyor

Ülkesine gidip ailesini görmek için Eskişehir sokaklarında bütün gün karton toplayarak para biriktirdiğini anlatan Suriyeli Abdullah Ali Muhammed, “Türkiye’ye döndüğümde tekrar çalışıp hayatta kalmaya devam edeceğim” dedi.

Eskişehir sokaklarında karton ve plastik toplayarak geçimini sağlayan 18 yaşındaki Suriyeli Abdullah Ali Muhammed, ailesini görmek için para biriktirdiğini anlattı. Haftanın 7 günü çalışmak zorunda olduğunu belirten Muhammed, akşam da havanın soğumasına aldırış etmeden ekmek parası için mücadele ettiğini dile getirdi. Hek başına yaşadığını aktaran Muhammed, “1-2 ay sonra ülkeme gidip ailemi göreceğim ve döndüğümde ise çalışıp hayatta kalmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Geleceğe dair bir planım yok”

Sabah saat 08.00’de evden çıktığını ve tekrar akşam 21.00’de döndüğünü belirten Ali Muhammed, “Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’ye geldim. Eskişehir’den başka bir yerde yaşamadım. Çok yakında ailemi görmeye Suriye’ye gideceğim ve onun için para biriktiriyorum. Geleceğe dair bir planım yok. sadece çalışıp hayatta kalmaya çalışıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.