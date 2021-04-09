Aileler için eSpor

Tepebaşı Belediyesi, ailelere yönelik “eSpor Nedir?” adlı ePanel etkinliği düzenledi. Online olarak gerçekleştirilen etkinlikte uzmanlar, ailelere espor hakkında önemli bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediyesi, bilgilendirici etkinlikler düzenlemeye pandemi dolayısıyla online olarak devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ePanel etkinliği ile de ailelere espor hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Panele, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılırken, etkinliğin moderatörü TESFED Eğitim Kurulu Başkanı Yasin Nuri Çakır, konuşmacıları ise Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Bekir, İletişim Uzmanı Gökhan Güler ve Sosyal Medya Uzmanı Bayram Yıldırım oldu.

EsArena, Competing Area ve Icı Teknoloji destekleri ile düzenlenen ePanelde; espordan dijital oyun bağımlılığına, oyun yayın platformlarından bilinçli sosyal medya kullanımına kadar birçok konu akademik açıdan ele alındı. Etkinlik, ailelerden gelen soruların uzmanlarca yanıtlanması ile son buldu.