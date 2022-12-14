Ailecek hırsızlık şüphelisi çıktılar

Eskişehir’de, inşaat demiri çaldığı iddiası ile yakalanan şüphesinin ziyaretine gelen anne ve babasının da benzer suçlardan aradığını tespit edildi. Jandarma 3 şahsı da gözaltına aldı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde bulunan ve A.Y. isimli şahsa ait villa inşaatından hırsızlık olayı meydana geldiği tespit edip çalışma başlattı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda Sazova Mahallesi’nde hırsızlık olayının gerçekleştirildiği 26 ADL plakalı araç içerisinde E.D. isimli şüpheli şahıs ile birlikte piyasa değeri 19 bin TL olan, 19 adet inşaat demir iskele direği ele geçirilip sahibine teslim edildi.

İnşaat iskelesi çaldığı tespit edilen şahsı karakolda ziyaretine gelen anne K.D. ve babası S.D.’nin de Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında hırsızlık olayı şüphelisi olarak arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. E.D.’nin adli işlemleri sürerken, karakolda işlemleri tamamlanan anne ve baba serbest bırakıldı.