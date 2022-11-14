Ahıskalı genç kadınlar, 14 Kasım sürgününe dikkat çekmek için pankart açtılar

14 Kasım 1944 tarihinde gerçekleşen Ahıska Sürgünün insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla, Ahıskalı genç kadınlar tarafından sosyal farkındalık projesi hayata geçirildi.

Ahıskalı genç kadınlar Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, ABD ve Rusya gibi çeşitli ülkelerde toplanıp farkındalık sloganlarını dile getirdi. Açtıkları pankartlarla 14 Kasım 1944 tarihinde gerçekleşen Ahıska sürgününe dikkat çeken kadınlar, hayatını kaybedenler için yazdıkları yazılarla projeyi hayata geçirdi. Gerçekleşen sosyal farkındalık projesinin fikir sahibi Sevilya Agezova, 14 Kasım Sürgününün bütün Ahıskalılar için büyük bir acı olduğunu belirterek, “Bu sene biz genç kadınlar olarak sürgünü yaşayan kadınları ele alarak sürgünü anlatmak istedik. Projenin asıl amacı, sürgün, soykırım, savaş gibi felaketlerde fiziksel ve ruhsal olarak en çok zarar gören kadınların yaşadıklarına dikkat çekmektir. Çünkü sürgün sonrasında kadınlar toplum inşasının temel taşını oluşturdu, Ahıska’nın kültürel zenginliklerini yeni nesillere aktardı ve bunları yaparken hiç ses çıkartmadı” dedi.