Ağaç dallarında oluşan buz sarkıtları dikkat çekiyor

Eskişehir’de dondurucu soğukların etkisiyle birlikte bazı ağaçların dallarında, çatıdan akan su sebebi ile sarkıklar oluştu.

Hava sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği Eskişehir’de, dondurucu soğuklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Porsuk Çayı, sulama kanalları, araç yolları ve kaldırımlar başta olmak üzere kentin birçok noktasında buzlanmanın etkileri görünüyor. Sümer Mahallesi’nde bulunan bazı ağaçlarda oluşan şaşırtıcı görüntüler ise dikkat çekiyor. Ağaç dallarında ortaya çıkan buz sarkıtları, görenleri adeta hayrete düşürüyor. Çatıdan akan suyla birlikte oluşan buzlar, ilginç manzaraların oluşmasına neden oluyor.