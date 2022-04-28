Afrikalı dolandırıcılık çetesinin son üyesi de yakalandı

Eskişehir’de dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edilen Honduras uyruklu şüpheli, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Alpu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edilen şüpheli için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, çiftlik sahibi İ.C. ’yi 60 bin 950 dolarının dolandırılmasının zanlılarından Honduras uyruklu Joel Norales O. İstanbul’da yakalandı. İşlemlerin ardından Eskişehir’e getirilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik" suçlamasıyla Beylikova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli Joel Norales O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekiplerinin çalışmaların ardından dolandırıcılık olayı hakkında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Olayın geçmişi

Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli, Alpu’daki çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkartan İ.C., iletişime geçmişti. Türkiye’ye kısıtlı döviz getirdiklerini söyleyen şüpheliler, İ.C.’den 60 bin 950 dolar borç isteyerek, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söylemişti. Bankadan çektiği parayı şüphelilere teslim eden İ.C., dolandırıldığını anladıktan sonra jandarmaya başvurmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden Kamerun uyruklu Guy D. ve Bertrand N. tutuklanmış, Ugandalı Rebecca K. ise sınır dışı edilmişti.

Ayrıca zanlıların İstanbul’da kaldıkları evde yapılan incelemelerde, şifreli çelik kasa ve valizlerin içine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 dolar, 2 bin 500 adet sahte 200 avro, 2009 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 3 bin adet 500 avro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirilmişti.