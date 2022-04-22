Afrikalı doktora öğrencisi yaptığı çevrimiçi yayımlarla dikkat çekiyor

Sosyal medya hesaplarından Küresel Gençlik Ağı Eğitim ve Güçlendirme Platformu adıyla kurdukları sayfada global sorunları tartıştıklarını dile getiren Kamerunlu doktora öğrencisi Tekang Kwachuh, “Türkiye ile Afrika arasında kilit vazifesi gören bir adam olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Buea Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra Türkiye’ye Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü alanlarında doktora çalışmalarını devam ettirmek için Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne gelen Kamerunlu Tekang Kwachuh, yaklaşık dört yıldır Eskişehir’de yaşıyor. 2020 yılında Filistinli bir arkadaşı ile popüler bir sosyal medya uygulamasında Küresel Gençlik Ağı Eğitim ve Güçlendirme Platformu’nu (GYPEE) kurduklarını ve burada ise davet ettiği konuklarla beraber iklim değişikliği, küresel problemler, kamu diplomasisi, uluslararası ekonomi, kadın hakları, teknoloji ve yapay zekâ konularını ele alıyorlar. Türkiye-Afrika ilişkileri çerçevesinde ortak nükleer ve diğer enerji çalışmaları konularında uzmanlaşmak istediğini dile getiren Afrikalı öğrenci Kwachuh, “Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği veya uluslararası bir örgütte genel sekreterlik yapmak istiyorum” diyerek hedeflerinden bahsetti.

“Uluslararası öğrenci kulübü ve diğer öğrenci toplulukları, daha global tarzda etkinlikler yapmalı”

Tekang Kwachuh, ayrıca Türkçe öğrenebilme sürecinde çektiği zorlukları belirtti. Buea Üniversitesi’nde kendisine eğitim veren Profesör Wang Metuge ve Banlilon Tani Victor ile beraber bir araştırma merkezi kurmak istediğini ifade eden Kwachuh, Kamerun’un İngilizce konuşulduğu Mutengene Bölgesi’nde bir yıl gönüllü olarak öğretmenlik yaptığını dile getirdi. Anadolu Üniversitesi’ne karşı duygu ve düşüncelerini ileten Tekang Kwachuh, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Anadolu Üniversitesi’ni, Türkiye’nin bir bilgi kalesi olarak varsayıyorum ve gerek akademik çalışmalarıyla gerekse kampüsteki yabancı öğrencilerin çoğunluğu sebebiyle etkilendim diyebilirim. Fakat bir temennim olacak ki, uluslararası öğrenci kulübü başta olmak üzere diğer toplulukların etkinliklerinin daha çok global tarzda olsun isterdim.”