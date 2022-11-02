Afrikalı Dhakaba sinema eğitimi için kilometreleri ardında bıraktı

Uganda’dan Eskişehir’e sinema ve televizyon eğitimi almak için gelen Afrikalı Abubakar Abbas Dhakaba, “İnsanlara ilham verip, kitleleri etkiyebilmem için enstrümanım olan kameramı en iyi şekilde kullanmak istiyorum” dedi.

Doğu Afrika’nın Jinja bölgesinden Eskişehir’e gelen 23 yaşındaki Ugandalı Abubakar Abbas Dhakaba, Anadolu Üniversitesi’nde sinema ve televizyon eğitimi görüyor. Türkiye’ye yerleşmeden önce çeşitli sosyal medya hesaplarında Eskişehir’i tanımak için videolar izlediğini belirten Dhakaba, küçük yaşlardan itibaren film yapmak istediğini ve Türk Sineması’na karşı ayrı bir ilgisinin olduğunu dile getirdi. İlk kısa film tecrübesini kendisinin ürettiği ‘Sabırsız Kadın’ ile yaşadığını aktaran Afrikalı öğrenci Dhakaba, “İnternetten iyi bir film okulu aramaya başladım ve karşıma Anadolu Üniversitesi’nin Sinema ve Televizyon Bölümü çıktı” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’de mevsimler çok belirgin yaşanıyor”

Ailesinin yaşadığı şehir olan Jinja’dan bahseden Dhakaba, “Geldiğim kentte 6650 kilometrelik çok uzun bir nehir bulunuyor ve bu nehir, Uganda’nın gelişimine katkı sağlıyor. Jinja ile Eskişehir’i kıyasladığımda ise burası kışı ve yazı çok belirgindir. Yani mevsimler kendisini hava şartları ile belli ediyor. Jinja ise bu bölgeye göre biraz daha dengeli bir hava durumu var. Kente ilk adım attığımda ise yiyecek ve içecekler konusunda bir adaptasyon süreci yaşadım. Çünkü bizim yaptığımız yemek kültüründen apayrı bir yere geldiğinizi düşünün ve tam bir ay boyunca sadece tavuklu pilav yiyebildim” dedi.

“Eskişehir’e gelmek için kilometrelerce yol kat ettim”

“Eğitim kalitesi açısında dünya çapındaki üniversitelerin sıralaması ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nin sıralaması, beni Eskişehir’e getirmek için kilometrelerce yol kat etmeye zorladı” diyen Dhakaba, “İlkokulda okurken öğretmenlerin, toplumları şekillendirdiğini düşünürdüm fakat durum tam olarak böyle değilmiş. Şimdi ise deneyimlerimden yola çıkarak hedeflediğim iletişim süreçlerini gerçekleştirebilmek, insanlara ilham verebilmek ve kileleri dönüştürmektir. Biliyorum ki bunun için de en iyi yapabileceğim şey, enstrümanım olan kameramı kullanabilmektir" diye sözlerini noktaladı.