Afetzede çocuklara yönelik etkinlikler kampüs turu ile başladı

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenledikleri sosyal sorumluluk programları ile Eskişehir’e gelen afetzede çocuklara destek olmaya devam ediyor.

Etkinlikler, “Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü” turu ile başladı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan tarafından kampüs turu öncesinde afetzede çocuklar için Sosyal Sorumluluk Programı yürütücülerine özel seminer verildi. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aysel Kaya’nın koordinatörlüğünde Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan ortaöğretim öğrencilerine kampüs rehberi eşliğinde, Anadolu Üniversitesi kampüsünde yer alan fakülte ve yüksekokullar, kütüphane, yemekhane, öğrenci kulüpleri ve spor imkanları gibi eğitim-öğretim ve sosyal yaşam hakkında bilgi verildi. Kampüs turuna öğrencilerin yanı sıra aileler de katılırken katılımcılar hem Anadolu Üniversitesi kampüsünü tanımaktan hem de üniversite tercihlerinde fikir sahibi olmaktan memnun olduklarını belirtti.

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bahadır Yanık, “Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve Anadolu Üniversitesi kampüsünde düzenli olarak yapılacak resim, seramik, oyun, müzik, spor, gastronomi, kodlama, İngilizce, matematik ve okuma atölyeleri gibi etkinliklerle afetzede çocuklara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.“ dedi.